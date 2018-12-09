  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:09 ص
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

أحمد مجدي

سر شعور لاعب الأهلي بالذنب واعتذاره الشديد لأحمد مجدي

أرشيفية

أغرب ما قالته السيدة المنتحرة أمام المترو قبل قتل نفسها

بو جلبان

بوجلبان: الأهلي يجهز لمفاجأة كبرى لكنه يخدع الإعلام

ريهام سعيد

شاهد .. ماذا قالت "ريهام سعيد" عن صورة "صلاح" عاري الجذع؟

شوبير

شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ غير سار عن المدرب الجديد

رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

ياسين يكشف..

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

الجماعة الإسلامية تعلن انسحابها من تحالف الإخوان

#

موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»

#

بالتفاصيل.. أسباب تردد "الجماعة الإسلامية" في إنهاء تحالفها مع الإخوان

#

«الجماعة الإسلامية» تسعى للتفاوض مع الدولة لمنع إدراجها إرهابية

أعلنت "الجماعة الإسلامية"، اليوم، انسحابها من "التحالف لوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين"، داعية إلى تفعيل مادة المصالحة الوطنية بالدستور.

وقال أسامة محافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، في بيان، إن "الزمن تجاوز مرحلة التحالف، ولم يعد ثمة جدوى من التواجد فيه، ولم يعد للجماعة الإسلامية وجود فيه".

وبرر قرر الانسحاب، بأنه "صار للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، واستدعى الأمر تفكيرًا جديدًا في التعامل مع الأزمة"، موضحًا أن الجماعة "تأمل في أن يكون لها دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة الوطنية".

رئيس مجلس شورى الجماعة، أشار إلى أن "تحالف دعم الشرعية نشأ في ظروف كانت البلاد فيها ملتهبة ومتوترة وكان أي مسلم مصري يشعر بالقلق علي مستقبل البلاد من العنف، وقد رأينا ساعتها أن نحاول بجهدنا المتواضع الاستفادة من خبرتنا الطويلة في التحذير من خطر مواجهة تلك الأزمة بالعنف وساهمنا في منع تطوير الأحداث في اتجاه الصدام للحفاظ علي لحمة الوطن وتماسكه وحماية مؤسسات الدولة وعدم التعرض لدور العبادة".

القرار جاء بعد أسبوع من تجديد حزب "البناء والتنمية"، الذارع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية"، تبرؤه من دعم جماعة الإخوان، أو الانضواء تحت أي تحالفات داخلية ولا خارجية، ومنها التحالف المؤيد لمرسي، الذي ظهر في 2013، عام الإطاحة به من الرئاسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدرجت في 28 أكتوبر الماضي "الجماعة الإسلامية" و164 شخصًا بينهم قيادات بالحزب والجماعة على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، ومن بينهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبدالغني.

وأسندت المحكمة إلى المدرجين على قائمة "الإرهابيين" من قيادات وأعضاء "الجماعة الإسلامية"، اتهامات؛ من بينها "تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية".

في الوقت الذي أجلت فيه دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية"، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.

ويتضمن الدستور مادة برقم 241 للعدالة الانتقالية والمصالحة، تستهدف معالجة ما طرأ على المجتمع عقب أحداث 30 يونيو 2013، التي مهدت للإطاحة بمرسي، غير أنها لم تُفعل حتى الآن.

محمد ياسين، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية قال إن "ما أعلنته الجماعة ومن قبلها حزب البناء والتنمية، يأتي للتأكيد على أنهما لا علاقة لهما من قريب أو بعيد بالتحالف الداعم للإخوان، وهذا الأمر ليس بجديد، فقد تم الإعلان عنه من قبل".

وأوضح ياسين لـ "المصريون"، "أن الفترة الماضية شهدت مزايدات على موقف الجماعة والحزب، ما دفع الأخوة بالجماعة والحزب إلى التأكيد مرة أخرى على أنهما لا علاقة لهما بذلك التحالف".

وأشار إلى أنه "بعد استقالة إسلام الغمري، والدكتور محمد الصغير من حزب البناء والتنمية، حدثت مناقشات وأخذ ورد حول الأمر، وبالتالي كان من الضروري إنهاء ذلك بحسم المسألة، وأنه لا علاقة لنا بأية تحالفات".

مع ذلك، أكد القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، أن "ما أعلنته الجماعة وكذلك الحزب، لا علاقة له بقرار إدراج أعضاء وقيادات بالجماعة على قوائم الإرهاب، أو الحكم المنتظر بشأن طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية".

فيما اعتبر إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، أن "هذا أمر طبيعي، لأن الجماعة تحاول منذ فترة إظهار أنه لا علاقة لها بالإخوان، والتبرؤ من دعمها؛ تجنبًا لأمور كثيرة قد تتعرض لها".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "إدراج عدد من أعضائها وقياداتها على قوائم الإرهاب، يعتبر سببًا رئيسيًا في دفعها لإصدار ذلك البيان، للتأكيد على أنها ليست إرهابية".

وتابع: "الحكم المنتظر بشأن حل الحزب يُعد هو الأخر سببًا في إصدار الجماعة والحزب بيانان يؤكدان فيهما أنه لا علاقة لهما بالإخوان من قريب أو بعيد".

وأشار إلى أن "الجماعة دعت أكثر من مرة للمصالحة الوطنية وطلبت أيضًا من الإخوان أن تلم شملها وتعيد التفكير في كثير من أفكارها، كذلك أعلنت عن أن شرط عودة مرسي التي تتشبث به جماعة الإخوان غير منطقي، وكل ذلك مناورات ومحاولات للظهور بأنها الحمل الوديع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» وفاة الفنان الشاب أحمد السيد بعد صراع مع المرض
» أول تعليق لفنان شهير بعد الإفراج عنه في تهمة الاغتصاب؟
» تعرف على النهاية السوداء للسائق الذي اغتصب سورية بالمقطم
» السر وراء انتحار فتاة "دار السلام" أمام المترو
» يقتل زوجته وابنته لأغرب سبب ممكن بالإسكندرية
» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال