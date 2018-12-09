سقوط "منسي" قبل ترويج كمية من الحشيش

نجحت وحدة مباحث قسم الزيتون، برئاسة المقدم محمد أبو العطا، في ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من الحشيش المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد أحمد صبري، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، عن قيام المدعو "كريم سيد"، وشهرته منسى، 38 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة المتحركة والثابتة تمكن الرائد أحمد صبري من مطاردته والقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 قطعة حشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.