حبس موظف بتهمة التزوير بالهرم

تواصل نيابة الهرم، تحت إشراف المستشار شريف توفيق المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق في قيام الهيئة القومية بعمل جرد للبريد مكتب كفر غطاطي بعد حبس موظف المكتب بتهمة الاختلاس ليكشف عن جريمة أخرى.

وقررت نيابة الهرم، تحت إشراف المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، بحبس موظف بالبريد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاختلاس والتزوير والاستيلاء على مبلغ 23 ألف جنيه بعد تزوير توقيعات العملاء.

وباشر التحقيق محمد سراج مدير نيابة الهرم، في الواقعة، وتسملت النيابة التقرير الخاص بالهيئة حول الواقعة، وجاء أنه الهيئة كشفت عن عجز آخر بمبلغ 57 ألف جنيه من عهدة الموظف المتهم، حيث أنه بعد اكتشاف الجريمة الأولى واختلاسه مبلغ 23 ألف جنيه من حسابات العملاء وسداد المتهم لها، وتم تشكيل لجنة من الهيئة القومية للبريد لإجراء الجرد لكامل العهدة ما أسفر عن اختفاء مبلغ 57 ألف جنيه أخرى، تبين اختلاس المتهم لها أيضًا.

وأفادت التحقيقات انه اثناء قيام لجنة من الهيئة القومية للبريد لمكتب بريد غطاطي اكتشفت عجز بمباغ 23 الف جنيه بمواجهة موظف المكتب اعترف باختلاسها لمروره بضائقة مالية وحررت اللجنة محضرا واحالته للنيابة العامة.واشارت التحقيقات الى ان المتهم اعترف بجريمة الاختلاس لمروره بضائقة مالية وعرض تسديد المبلغ المالي في الحال وقام بالفعل بسداد كامل المبلغ.وجهت النيابة للمتهم تهمتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية وامرت بحبسه علي ذمة التحقيقات وشكلت لجنة من وزارة العدل لاجراء عملية جرد لعهدة المتهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة.