مطالب بالتعاقد مع شركات أجنبية لإدارة المناطق الأثرية

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر فشلت في إدارة المناطق الأثرية الموجودة بمصر ،حيث أنه لم يتم الإستفادة من هذه الثروة القومية علي الإطلاق.

وشدد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، علي ضرورة حل هذه المشكلة وليس بالطرق التقليدية التي إعتادنا عليها .

وطالب "الديهي"، بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة حتى تدير منطقة الهرم السياحية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيجعلنا نستثمر منطقة الأهرامات كما أننا سنحافظ عليها من السرقة .

وقال "الديهي" :"عندنا آثار كثيرة ولكن بنهينها، مش عيب أجيب شركات أجنبية طالما أنا فشلت في إدارتها، العالم كله شغال كده، الدولة دورها يصبح مراقب على تلك الشركات فقط ، لو حركنا قطاع السياحة هيبقى  بمثابة قطار التنمية في مصر ، عندنا آثار محتاجين نديرها بشكل علمي".


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