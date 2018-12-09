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ريال مدريد يهزم هويسكا بهدف «بيل»

الرياضة

جاريث بيل
جاريث بيل

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هويسكا

فاز فريق ريال مدريد على مضيفه هويسكا، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز الويلزى جاريث بيل هدف الفوز لصالح ريال مدريد ضد هويسكا فى الدقيقة 8 من بداية من المباراة، وهو أول أهدافه فى الدوري الإسباني منذ 99 يوما وتحديدا منذ هدفه الأخير ضد ليجانيس مطلع سبتمبر الماضى.

سدد إزيكويل أفيلا لاعب هويسكا كرة صاروخية تصدى لها الحارس البلجيكى تيبو كورتوا فى الدقيقة 17 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يتقدم ريال مدريد للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين عن ديبورتيفو ألافيس الخامس برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل هويسكا الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.


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