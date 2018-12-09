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قتل شاب على يد صديقته بعد لقاء جنسي

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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قتل

الاجهزة الامنية

إيجار

قُتل شاب في العقد الثالث من عمره على يد صديقته بعد لقاء جنسي بينهما، داخل شقتهما بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الاثنين تشاجرا على قيمة الإيجار وقامت صديقته بخنقه، فأصيب بحالة إغماء ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل شقتهما، بكفر طهرمس.

الشاب يحمل جنسية أجنبية حضر من دولته منذ 6 أشهر، ويعمل في إحدى المصانع بمنطقة بدر، وتعرف على صديقته "خادمة"، في العقد الثالث من عمرها، تعمل لدى أحد الأشخاص بمنطقة مصر الجديدة وتحمل نفس الجنسية، وكانت تقيم معه في شقة سكنية، استأجراها بمبلغ 500 جنيه، وكان بينهما علاقة غير شرعية، ويوم الجريمة، نشبت بينهما مشاجرة بسبب عدم دفعه قيمة الإيجار 250 جنيهًا، بعدما ترك عمله وتشاجر الاثنين وانتهت المشاجرة بالجريمة.

التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بينت أن بدأية الواقعة كانت بورد بلاغا من صاحب عقار في منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، بوفاة شاب داخل الشقة بعد تشاجره مع صديقته، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال المعاينة أن الشقة تقع في الطابق الرابع، مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ، وأن المتوفى وصديقته الاثنين يحملان جنسية أجنبية، وكانا يقيمان في الشقة منذ 6 أشهر، وأن المشتبه فيها بارتكاب الجريمة، كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه.

وقالت تحريات المباحث، التى جرت تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن سبب المشاجرة بدأت عقب صعود صاحب العقار إلى الشقة وطلب منهما قيمة الإيجار، وعندما طلبت الفتاة قيمة الإيجار من المجني عليه رفض إعطائها المبلغ بحجة أنه ليس لديه أي أموال لأنه لا يعمل خلال تلك الفترة، وتشاجرا الاثنين وانتهت بجريمة القتل.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة، وجاء في محضر الشرطة أنها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقالت إنها "خنقته بعد لقاء جنسي بينهما، بعدما تعدى عليها بالضرب عندما طلبت منه قيمة الإيجار، ما دفعها للتشاجر معه وخنقه".

أمر اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيق هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور، وانتقلت النيابة إلى مكان الواقعة وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة.

وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.


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