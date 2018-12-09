إخلاء سبيل الطبيب المعتدي على زميله بغرفة العمليات

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طبيب

المنوفية

غرفة العمليات

أخلت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، سبيل الطبيب "م. ع. أ" بضمان محل إقامته، عقب تنازل طبيب  التخدير عن محضر التعدى.

وكان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا يفيد بتحرير الطبيب "إ. س"، متخصص في التخدير بمستشفى الباجور النموذجى، يتهم فيه "م.ع.إ"، 38 سنة، طبيب  نساء وولادة بتعديه عليه بالسب والضرب أثناء تواجدهما بغرفة العمليات بمستشفى الباجور، على أثر مشادة كلامية بينهما، بسبب رفضه طلب المشكو في حقه تخدير حالتي ولادة قيصرية في وقت واحد بالمخالفة للقانون.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1993 جنح مركز الباجور لسنة 2018، قبل أن يتنازل طبيب  التخدير عن المحضر، ويخلى سبيل طبيب النساء.


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