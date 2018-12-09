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على هامش فعاليات "منتدى أفريقيا 2018"

وزير الاتصالات يلتقي نائب رئيس البنك الدولي

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التقى الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ تناول اللقاء دعم اليات التعاون والاستفادة من خبرة البنك الدولي في تطوير خطة تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك على هامش فعاليات "منتدى أفريقيا 2018" الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ. وخلال اللقاء استعرض الدكتور/ عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الى المجتمع الرقمي والتحول إلى الحكومة الرقمية التي ستساهم في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال منصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة الكترونيا؛ مشيرا الى المشروعات التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات واعداد البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي، فضلا عن برامجها لتنمية المهارات الرقمية للشباب لإعداد الكوادر المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة.
وقد شهد اللقاء بحث آليات التعاون للاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدفع عجلة تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي في مصر. بما يتضمنه من تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المبادرات التي تهدف الى دعم عمليات التحول الرقمي.
كما شهد اللقاء مناقشة البرامج الحالية للبنك الإفريقي للصادرات والواردات مع الدول الأفريقية، وبحث إمكانية أن تكون مبادرة التعاون الإفريقي جزءاً من هذه البرامج.


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