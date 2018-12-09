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الصين تستدعي السفير الأمريكي بسبب «هواوي»

مال وأعمال

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وكالات - خالد الشرقاوي

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السفير الأمريكي

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استدعت وزارة الخارجية الصينية، السفير الأمريكي لدى بكين وسلمته مذكرة احتجاج على اعتقال المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية للاتصالات مينغ وانتشو في كندا بطلب من الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان صدر بخصوص استدعاء السفير الأمريكي إن "خطوات الجانب الأمريكي تنتهك بشكل خطير الحقوق المشروعة للمواطنة الصينية ومصالحها، وتمثل عملا سيئا للغاية".

وأضافت: "تعرب الصين عن احتجاجها القوي في هذا الصدد وتدعو الولايات المتحدة إلزاميا إلى احترام الموقف الثابت والعادل لجمهورية الصين الشعبية واتخاذ تدابير فورية لتصحيح الأخطاء المرتكبة وإلغاء أمر الاعتقال بحق المواطنة الصينية".

وأكدت الوزارة أن "الصين ستتخذ خطوات لاحقة وفقا للإجراءات من الجانب الأمريكي".

وألقت السلطات الكندية القبض على المديرة المالية لـ"هواوي" في 1 ديسمبر وتطالبها الولايات المتحدة بتسليمها لاتهامها بانتهاك العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، من خلال التستر على علاقات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران رغم العقوبات الأمريكية.


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