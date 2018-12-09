الجيش اللبناني يستقدم تعزيزات إلى الحدود

09 ديسمبر 2018 - 06:53 م

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش اللبناني استقدم فجر اليوم الأحد تعزيزات عسكرية ودبابات إلى المنطقة المحاذية للخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل في بلدة ميس الجبل وتموضع قبالة الحدود.

ووفقا للمصادر الإعلامية اللبنانية، فإن التحركات التي يجريها الجيش اللبناني جاءت بعد انتشار نحو 40 جنديًا إسرائيليًا خارج السياج التقني الشائك على الحدود.

وفي السياق، أفاد موقع "النشرة" الإخباري اللبناني نقلاً عن مراسله في منطقة حاصبيا أن "جرافة إسرائيلية من نوع بوكلين اجتازت السياج التقني في تلة الشراقي في حراج بلدة ميس الجبل في ظل حماية جنود إسرائيليين انتشروا بمحاذاة هذا السياج وباشرت أعمال التجريف خارج السياج".

من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجنود الإسرائيليين فوجئوا بسبب الضباب الكثيف بدورية روتينية للاستخبارات العسكرية اللبنانية قرب الخط الأزرق الحدودي في منطقة ميس الجبل فأطلقوا النار في الهواء.

وأشارت، إلى أن الجنود الإسرائيليين الذين اجتازوا الحدود نفذوا حملة تفتيش في محلة كروم الشراقي الواقعة ضمن الخط الأزرق لجهة الأراضي الإسرائيلية، مستخدمين مصابيح ليلية، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني إلى استقدام دورية وعدد من الدبابات والتمركز في الجهة المقابلة.