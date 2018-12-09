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بقاعدة محمد نجيب العسكرية ...

مصر تستضيف تدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب

الحياة السياسية

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

محمد فضل

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مصر

تدريب

الصحراء

فى إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بدعم العلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء، والذى ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر حتى 14 ديسمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية .

وحسب بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: بدء التدريب باصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية المخططة .

ويشارك فى التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى، للتدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن ، ويهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية ، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض .

وتنقسم الدول الإفريقية المشاركة فى التدريبات إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لتشمل مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء بما يساهم فى دعم أمن وإستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التى تتعرض لها دول القارة .


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