البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»

09 ديسمبر 2018 - 06:19 م

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم، عددًا من قرارات رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت القرار كالتالي: قرار رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وقبرص بشأن خط أنابيب مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018، وقرار رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لمنحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه.

قرار رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للانماء إلى مصر بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتوفير الأجهزة الطبية لتيودور بلهارس في القاهرة.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى.

وقرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تاشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او المهمة.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجموهورية اوزبكستان بشان الاعفاء من الحصول على تاشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية.