المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

09 ديسمبر 2018 - 06:06 م

المواطن يهرب من السياسة بمتابعة قضايا "الجريمة"

"الرحاب.. ميت سلسيل.. الشروق.. المريوطية".. قضايا هزت الرأى العام

سعد إبراهيم: الإعلام يوجه الناس للجريمة للتغاضى عن القضايا السياسية

مجدى: الدولة لا تبالى بما يحدث طالما بعيدة عن المعارضة

منذ ثورة يناير عام 2011، لا حديث للمصريين سوى عن السياسة، ولكن تبدل الحال تمامًا فى الآونة الآخيرة، إذ اندثر الحديث عنها تمامًا، فليس هناك أى شىء يجذب الناس عن الحديث سوى لقمة العيش، وقضايا القتل الأسرية التى باتت تشهد عنفًا بشكل لافت، وسرعان ما تأتى حادثة صادمة حتى نفاجأ بحادثة أكثر وهو ما فسره خبراء علم الاجتماع السياسى، بأنه إلهاء للشعب عن مشاكله الاساسية .

وفى السطور التالية ترصد "المصريون"، أبرز القضايا التى شغلت الرأى العام فى الآونة الأخيرة، وأثارت جدلاً واسعًا تخطت فيه القضايا السياسية.

ميت سلسيل

استيقظت مصر فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، على صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لطفلين غارقين بمياه النيل بالدقهلية، فى الوقت الذى ورد فيه بلاغ من "محمود نظمي" والد الطفيلن ويسكن بمدينة ميت سلسيل باختطاف طفليه "ريان ومحمد".

وبعد تكثيف التحريات من الجهات الأمنية كشفت المعلومات، التى جاءت بعد تحقيقات مع والد الطفلين والتى حامت الشبهات ضده، وشهدت التحقيقات اعتراف الأب فى البداية بتعدد علاقاته وخلافاته، وأنه على علاقات بتجار آثار، وأنه اتفق مع اثنين منهما على توفير قطعة أثرية وحصل منهما على مليون جنيه، ثم نصب عليهما ولم يورد لهما القطعة المتفق عليها، ولم يرد لهما المبلغ المالى، ما تسبب فى حدوث خصومة بينه وبينهما وهدداه على إثرها بالانتقام، واتهمهما بخطف وقتل طفليه، وأدلى بأوصاف تفصيلية ومعلومات عنهما .

ولكن مع تضييق الخناق عليه، فجر مفاجأة مدوية أمام رجال المباحث، حيث اعترف بأنه قتل طفليه، وألقى بهما من أعلى كوبرى فارسكور فى مياه الترعة وقد حولت المتهم لمحكمة الجنايات، وسط جدل كبير حول صدق روايته .

مذبحة الرحاب

فى منطقة الرحاب الراقية، قتل أب أسرته بالكامل والمكونة من أم وأبنائها الثلاثة قبل أن ينتحر.

وبحسب الروايات التى قيلت عقب حدوث الجريمة، أن وراء الحادث آخرين كانوا على خلاف مع رب الأسرة بسبب أمور ماليه، ولكن فى النهاية، حسمت أجهزة الأمن تلك القضية والتى أدانت فيها الأب بأنه من قتل أسرته بالكامل، بسبب أزمة اقتصادية مر بها أدت إلى خلافات بينه وبين أصحاب الأقساط المتأخرة، وهو ما دفعه للانتحار .

وقد بدأت الجريمة، عندما أبلغ أحد الجيران بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل الفيلا، فتم إبلاغ جهاز المدينة، والذى بدوره أبلغ الشرطة، ومع وصولهم بصحبة بعض الجيران، دخلنا الفيلا واكتشفنا الواقعة، بمقتل رجل الأعمال وأسرته بأكملها، ومن بينهم طفل يبلغ 12 عامًا" .

طالب الشروق

فى شكل جديد من أنواع إخفاء معالم الجريمة، قام المتهم "أشرف.ج" والهارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية، بقتل خطيب ابنته بالاشتراك مع آخرين.

وقام القاتل باستدراج خطيب ابنته، إلى شقة بمنطقة الرحاب بحجة التفاوض معه بعدما علم أنه هارب من أحكام كثيرة تصل للمؤبد، ومزور فى أوراق رسمية، وقد اجتمع القتيل ومعه آخرون واستدرجوا الشاب بمساعدة ابنته وقتله بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع الفحم والشبك والزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.

أطفال المريوطية

أطفال ملقين داخل أكياس بلاستك وسجادة، على طريق الهرم "المريوطية"، فى مشهد كارثى تداولته الصحف والمواقع، وأصبح حديث الساعة لأيام فى ظل الغموض المسيطر على تلك القضية مما جعل الرأى العام يتحدث عن تجارة أعضاء بشرية، نظرًا لما شاهدوه من تشوية كامل للاطفال.

ولكن ساعات وتبين الحقيقة الكاملة، والتى روتها وزارة الداخلية، والتى أعلنت عن القبض من مرتكبى الجريمة، وكانت المفأجاة الكبرى هى أن الأم هى من وراء تلك الجريمة، فقد أشار البيان الصادر من وزارة الداخلية، بأن واقعة العثور على (3 جثث لأطفال) بالمريوطية، داخل أكياس بلاستيكية وسجادة فى حالة تعفن وبها آثار حروق، توصلت الشرطة إلى أن سيدتين تسكنان بشارع مكة المكرمة بالهرم، قد اعترفت إحداهما أن الطفل الأول من زوجها عرفياً "مبروك. أ" وأن الطفل الثانى من زوجها عرفياً "عيد . ع".

وبتكثف التحريات أسفرت عن وجود أثار حريق بإحدى غرف الشقة، التى تسكن بها وأن سبب الحريق هو اشتعال "عود ثقاب" أدى لحريق كبير مما أحرق الاطفال وقد خافوا من المسئولية الجنائية فالقوا بالأطفال على طريق المريوطية.

زوج ينهى حياه أسرته بقطع رقابهم

ما أن ننتهى من جريمة بشعة، حتى تستيقظ مصر على جريمة أخرى أكثر بشاعة، فكانت لرجل يسكن بمدينة الشروق بالقاهرة الجديدة، والتى تبين من التحقيقات انه قتل زوجته وأولاده بقطع رؤسهم جميعًا، لشكه فى سلوك الأم "حسب حديثة" للنيابة. فأكدت المناظرة والمعاينة التى أجرتها جهات التحقيق، أن "الخفير" كرم محمد والبالغ من العمر، 42 عامًا، قطع رؤوس زوجته وأبناءه، فى مشهد غير معتاد فى جرائم القتل، مشهد الطعنات وفصل الرؤوس عن أجساد الضحايا ارتكبه المتهم من قبل بسبب خلافات الغيره. وقد أكدت التحريات أن المتهم نسب له قضية قتل صديقه بتقطيع جسده منذ 9 سنوات، وقضت المحكمة بإعدامه إلا أنه تمكن من الهرب، قبل تنفيذ الحكم، ولكن سرعات ما عاد للجريمة مرة أخرى ولكن أبشع من سابقها، إذ قرر قتل زوجته بعد انفصاله عنها بثلاثة أيام، وأولاده الأربعة بقطع رؤوسهم جميعًا، وهو ما أكده فى اعترافاته، وأكد أن ذلك بداعى الشرف والشك فى تصرفاتها، وفر هاربًا بعد ذلك، وقد ألقى القبض عليه فى محافظة سوهاج بمركز أخميم وهو المركز نفسه الذى ألقى القبض عليه قبل 9 سنوات عقب ارتكابه جريمة قتل صديقه.

خبراء علم اجتماع سياسى: الحوادث الكبرى تستغل سياسيًا لصرف الناس عن المشاكل الأساسية

من جهته علق الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، انشغال المواطنين بهذه الوقائع والبعد عن السياسة، قائلاً: "أولا دعنى قول لك أن السياسة فى مصر، بمعناها هو احتكار المنظومة الحالية لكل ما هو سياسى، وغياب كل الفواعل الأخرى وهذا ما نحن فيه الآن".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المصريون":"لا يوجد سياسة وهذا ليس بالجيد للدولة، لأن مفهوم السياسة هو اختلاف لفرقاء يتفقون على قواعد اللعبة ولكن يختلفون على كيفية الإدارة".

وتابع: "هذا الاختلاف السياسى الذى أتحدث عنه يوجد حتى فى الألعاب الترفيهية، فنجد المنافسة على كره القدم، حيث أندية الأهلى والزمالك والاتحاد والإسماعيلى وغيرها، فجميعها متفقون على وجود قواعد للعبة ولكن الجائزة لمن هذا هو التنافس وهذه هى السياسة التى أتحدث عنها، وما نحن فية الآن هو تجريف الحياة السياسية تحت مظلة واحدة".

وعن استمرار الوضع الراهن قال إبراهيم: "أولاً نحن لسنا بمأزق فيوجد ناس مرتاحة لما نحن فيه الآن طالما الاحتياجات الأساسية متواجدة".

وأردف: "لن يحدث حراك إلا إذا أحس المواطن ان حاجاته الأساسية مختلفة وغير متواجدة، غير ذلك لن يتحرك المواطن أبدًا، ولكن عليهم أن لا يختبروا الشعب أكثر من ذلك".

وعن سيطرة الجريمة على عقول المواطن ونزوحه عن السياسية قال "إبراهيم": "يوجد جزء من هذه الجرائم يعد انعكاسًا على الأوضاع الاجتماعية الجديدة بمصر، فتجد حالات العنف العائلى كـ زوج يقتل أولاده وزوجته على أتفه الأسباب، وغيرها من الجرائم الاخري، فهذة نتيجة ذلك الانعكاس الاجتماعي".

واكد "إبراهيم" أن الإعلام يستغل ذلك جيدًا وهو من ينفخ التراب على تلك الجرائم لصرف الناس عن الموضوعات المهمة، التى لا تريد الدولة أن يسلط عليها الضوء فى الوقت الحاضر".

وعلق الدكتور أحمد مجدي، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، على انتشار الجريمة وما آلت إليه الأوضاع السياسية بمصر، قائلَا:"الدولة لا تبالى بما يحدث تمامًا طالما أن ذلك بعيدًا عما يرهقها كالمعارضة وغيرها من تلك الاتجاهات".

وتابع فى تصريحاته: "الدولة تؤكد كل يوم للمواطن أنها لا تعبأ بثقافة الفرد بالمجتمع، وتعتبرها رفاهية وليس عاملاً أساسيًا ينمو عليه الفرد داخل مجتمعه، فعلى الدولة أن تعى أن القوى لا تكون اقتصادية فقط، بل لا بد أن تأتى ثقافة الفرد ضمن تلك الأولويات".

وأكد فى تصريحاته لـ"المصريون"، أن العشوائية التى تديربها الدولة منظومة التعامل مع الجرائم، ستؤدى إلى تفكيك الدولة، مضيفًا: "الملفات التى تريد الحكومة أن تصدرها للناس يأتى فى مقدمتها الحوادث الكبري، التى تستغلها لصرف الناس على المشاكل الأساسية".

وأردف "مجدي": "الدولة لا تضع ثقافة الفرد ضمن أولاويتها والدليل على ذلك أن المواطن الآن غير متقبل للضغوط الاقتصادية التى نعانى منها جميعًا، عكس ما كان فى السابق عندما قررنا أن نضحى بعد نكسة 67، من أجل أن نبنى وطننا ونسترد أرضنا".