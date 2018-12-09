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القبض على تشكيل للاتجار بالمواد المخدرة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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تشكيل عصابى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على أفراد تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

تلقى اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بقيام كل من حمادة . ن 23 سنة – عاطل، ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو والسابق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا سرقة وسائل نقل، واستعمال قسوة والمطلوب التنفيذ عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ، وشقيقه مصطفى 26 سنة – عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق ضبطة واتهامه فى 4 قضايا متنوعه سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات والمطلوب التنفيذ عليه فى 11 قضية جزئية قضايا "سرقة "تبديد"إتلاف" .

حيث قاما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص تخصص فى إرتكاب جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن (120) جرامًا وميزان حساس، وبحوزة الأول سلاح نارى "فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مللي و3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى سلاح نارى بندقية ألية عيار 7,62×39 مللى و 10 طلقات من ذات العيار .

وبموجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارالعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .


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