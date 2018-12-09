  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:18 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

البرلمان

إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي

منتدى إفريقيا 2018

أهم مكاسب مصر من منتدى «إفريقيا 2018»

اطفال الدقهلية

المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

الرئيس الفرنسي ماكرون

«ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»

التحفظ على أشلاء الفتاة المنتحرة بالمترو بالمشرحة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة التنقيب عن الآثار

#

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

#

شاهد.. «منى الشاذلي» تهدي سيارة للمتبرعة بكبدها لشقيقها

#

ضبط عاطل قبل ترويجه 30 كيلو بانجو وبندقية آلي

انتحار

أشلاء

مترو القاهرة

دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بنقل أشلاء جثة فتاة ألقت بنفسها أمام قطار المترو بمحطة دار السلام إلى مشرحة زينهم لتشريحها، وإعداد تقرير حول الوفاة، والتصريح بدفنها وتسليمها لذويها عقب ذلك.

وكشفت المناظرة الأولية، أن المنتحرة بمحطة مترو دار السلام، في العقد الرابع من عمرها، وكانت ترتدي عباءة سوداء، وتحول نصفها الأسفل إلى أشلاء بفعل إلقاء نفسها أسفل عجلات قطار المترو، وظلت تنزف لمدة نصف الساعة، وحاول المسعفون علاجها بمكان الحادث؛ نظرًا لصعوبة نقلها، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها البالغة.

وتحفظت قوة أمنية من مباحث القاهرة ومباحث شرطة النقل والمواصلات على كاميرات المراقبة بمحطة مترو دار السلام؛ للوقوف على ملابسات واقعة انتحار فتاة أسفل عجلات أحد القطارات.

وقال مصدر أمني: إن أجهزة الأمن حددت هوية الفتاة بعد حضور أهليها، وجارِ مناقشتهم للوقوف على ملابسات الحادث المأساوي.

وتابع المصدر: إن رجال الأمن تمكنوا من رفع أشلاء المتوفاة، وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو دار السلام، بانتحار فتاة، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، فيما لم تتوقف حركة القطارات بسبب تشغيل السكة الاحتياطية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي القرن.. بث مباشر لمباراة بوكا جونيور وريفر بلايت
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» «إعلام القاهرة» تُنظم مهرجانًا لعرض مشروعات قسم إذاعة وتليفزيون
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول
» مصرع عروسين بعد زفافهما بثلاثة أيام
» فيديو مؤثر لوالد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط
» مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي
» الصين تستدعي السفير الأمريكي بسبب «هواوي»
» ريال مدريد يهزم هويسكا بهدف «بيل»
» مصرع شخص تحت عجلات القطار بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال