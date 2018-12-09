«ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف

09 ديسمبر 2018 - 05:51 م

قالت وسائل إعلام بريطانية وفرنسية: إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قرر الظهور في خطاب متلفز مساء الاثنين، لتوجيه اعتذار للشعب، والإعلان عن المزيد من التخفيضات الضريبية.

وبحسب صحيفة "ميررو" البريطانية، أكدت مصادر فرنسية، أن ماكرون أبلغ مقربين، أنه سيتحدث مساء الإثنين في خطاب متلفز موجها للشعب بعنوان "أنا آسف" ليعتذر عن الإجراءات التي سببت موجة الغضب الشعبى، وعبرت عنها حركة "السترات الصفراء".

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها: إن كلمة ماكرون المرتقبة لن تظهر فارغة من المضمون، لكنه سيعلن عن المزيد من التنازلات فيما يتعلق بالضرائب، لامتصاص غضب المحتجين.

وانفجرت الأوضاع في باريس أمس السبت، خلال الأسبوع الرابع للتظاهرات التي دعت لها "السترات الصفراء" بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض القوة الشرائية.