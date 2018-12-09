حكم تونسي لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

09 ديسمبر 2018 - 05:48 م

أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طالقم تحكيم مباراة بيراميدز وحرس الحدود، التى ستقام غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

ومن المنتظر، أن يدير اللقاء الحكم التونسي هيثم قيراط، ويعاونه يامن الملوشى وأيمن إسماعيل، ومحرز المالكى حكمًا رابعًا.

وكان مسئولو بيراميدز قد طالبوا بطاقم تحكيم أجنبى لمباراتهم المقبلة بالدورى حفاظا على استقرار المسابقة، فى ظل الأخطاء التى نتجت عنها ضياع بعض النقاط لمباريات الفريق بالمسابقة.