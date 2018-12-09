براءة 3 متهمين في «حرق سيارة شرطة بحلوان»

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محكمة جنايات

التراس اهلاوى

براءة متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم، ببراءة 3 متهمين في اتهامهم بحرق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان خلال مارس من العام 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

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