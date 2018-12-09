محمد موسى حكمًا لمباراة المصري بالكونفدرالية

09 ديسمبر 2018 - 05:13 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري وضيفه ساليتاس إف سي بطل بوركينا فاسو، المقرر إقامتها في السابعة مساء السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ويضم الطاقم محمد على موسى حكمًا للساحة، ومعه يحيى محمد مساعدًا أول وعبدالعزيز سالي مساعداً ثانيًا، وحسن عبده حكمًا رابعًا وهم جميعًا من دولة النيجر، فيما تم تكليف الكيني حسين صوالح للقيام بمهام مراقب المباراة، والنيجيري شوكوادي كاليستوس لمراقبة الحكام.