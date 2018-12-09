الكويت تدعو لوقف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلاف الخليجي

09 ديسمبر 2018 - 05:02 م

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأحد، لوقف الحملات الإعلامية بين دول الأزمة الخليجية لتهيئة الأجواء لاحتواء الخلاف الذي نشب قبل عام ونصف، بين السعودية والبحرين والإمارات مع قطر.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح القمة الخليجية التي تنعقد اليوم، بقصر الدرعية بالرياض، لمدة يوم واحد، وسط غياب 3 زعماء هم أمير قطر، تميم بن حمد، وسلطان عمان، قابوس بن سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد.

وقال أمير الكويت صباح الأحمد، إن لقاء اليوم "ھام ويجمعنا في إطار بيتنا الخليجي (مجلس التعاون)"، مؤكدًا حرص بلاده على دعمه وسعيه المتواصل على الحفاظ عليه.

وأضاف: "إننا ندرك الأوضاع التي تعيشھا منطقتنا والتحديات الخطيرة.. ولعل أخطر ما نواجھه من تحديات الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره".

وتابع، "نواجه تھديدا خطيرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع وليبدأ العالم وبكل أسف بالنظر لنا على أننا كيانا بدأ يعاني الاھتزاز وأن مصالحه لم تعد تحظى بالضمانات التي كنا نوفرھا له في وحدة موقفنا وتماسك كياننا".

ودعا لوقف الحملات الإعلامية بين دول المقاطعة والدوحة، التي انطلقت منتصف 2017، مرجعًا ذلك إلى "الحرص على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي ووضع حد للتدھور لوحدة الموقف، وتجنبا لمصير مجھول لمستقبل العمل الخليجي".

وأكد أهمية "وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودا مست القيم والمبادئ وزرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف الأبناء وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه".

وتابع: "إننا على ثقة أيھا الأخوة أنكم تشاركونني الرأي بأھمية الاستجابة لھذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامية التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا لتھيئة الأجواء التي ستقود حتما إلى تعزيز الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد مما نعانيه اليوم من خلاف".

وعن قضايا المنطقة، قال أمير الكويت، في كلمته إن "استمرار الصراع في اليمن يشكل تھديدا مباشرا لنا جميعا ونأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد والتي استجابت بلادي بتقديم الدعم اللوجستي لھا (لم يحدده)".

كما جدد دعم بلاده للحل السياسي للأزمة السورية، متنميا أن يتمكن العراق من إعادة بناء ما شهده من تدمير.

وأكد أن "مسيرة السلام التي وبكل أسف تعاني جمودا وتجاھلا من قبل المجتمع الدولي فأننا نؤكد حرصنا على المسارعة باستئناف عملية السلام وصولا إلى اتفاق سلام شامل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية دعما وتعزيزا لاستقرار المنطقة والعالم".

وجدد تأكيد بلاده على أهمية أن تستند العلاقات مع إيران على على مبادئ أممية وفي مقدمتھا عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار.

ويشارك في القمة التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحضرها ولي عهده محمد بن سلمان، كل من الملك حمد بن عيسى، عاهل البحرين، وأمير الكويت صباح الأحمد، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، نائبا عن السلطان قابوس بن سعيد، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

فيما غاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، سلطان المريخي وفد بلاده بالقمة الخليجية.

وتأتي قمة الرياض، وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربع "إجراءات عقابية" على قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".