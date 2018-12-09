  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:19 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

البرلمان

إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي

منتدى إفريقيا 2018

أهم مكاسب مصر من منتدى «إفريقيا 2018»

اطفال الدقهلية

المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

الرئيس الفرنسي ماكرون

«ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»

القمة الخليجية..

الكويت تدعو لوقف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلاف الخليجي

عرب وعالم

القمة الخليجية 2018
القمة الخليجية 2018

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مؤسس "فيس بوك" يفصل مسئولاً تنفيذيًا لدعمه "ترامب"

#

الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض

#

حقيقة وفاة الإعلامية فريدة الزمر

#

ريهام سعيد لمتصل: "اللي فات مات"

قطر

السعودية

الكويت

القمة الخليجية

الخلاف الخليجي

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأحد، لوقف الحملات الإعلامية بين دول الأزمة الخليجية لتهيئة الأجواء لاحتواء الخلاف الذي نشب قبل عام ونصف، بين السعودية والبحرين والإمارات مع قطر.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح القمة الخليجية التي تنعقد اليوم، بقصر الدرعية بالرياض، لمدة يوم واحد، وسط غياب 3 زعماء هم أمير قطر، تميم بن حمد، وسلطان عمان، قابوس بن سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد.

وقال أمير الكويت صباح الأحمد، إن لقاء اليوم "ھام ويجمعنا في إطار بيتنا الخليجي (مجلس التعاون)"، مؤكدًا حرص بلاده على دعمه وسعيه المتواصل على الحفاظ عليه.

وأضاف: "إننا ندرك الأوضاع التي تعيشھا منطقتنا والتحديات الخطيرة.. ولعل أخطر ما نواجھه من تحديات الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره".

وتابع، "نواجه تھديدا خطيرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع وليبدأ العالم وبكل أسف بالنظر لنا على أننا كيانا بدأ يعاني الاھتزاز وأن مصالحه لم تعد تحظى بالضمانات التي كنا نوفرھا له في وحدة موقفنا وتماسك كياننا".

ودعا لوقف الحملات الإعلامية بين دول المقاطعة والدوحة، التي انطلقت منتصف 2017، مرجعًا ذلك إلى "الحرص على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي ووضع حد للتدھور لوحدة الموقف، وتجنبا لمصير مجھول لمستقبل العمل الخليجي".

وأكد أهمية "وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودا مست القيم والمبادئ وزرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف الأبناء وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه".

وتابع: "إننا على ثقة أيھا الأخوة أنكم تشاركونني الرأي بأھمية الاستجابة لھذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامية التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا لتھيئة الأجواء التي ستقود حتما إلى تعزيز الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد مما نعانيه اليوم من خلاف".

وعن قضايا المنطقة، قال أمير الكويت، في كلمته إن "استمرار الصراع في اليمن يشكل تھديدا مباشرا لنا جميعا ونأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد والتي استجابت بلادي بتقديم الدعم اللوجستي لھا (لم يحدده)".

كما جدد دعم بلاده للحل السياسي للأزمة السورية، متنميا أن يتمكن العراق من إعادة بناء ما شهده من تدمير.

وأكد أن "مسيرة السلام التي وبكل أسف تعاني جمودا وتجاھلا من قبل المجتمع الدولي فأننا نؤكد حرصنا على المسارعة باستئناف عملية السلام وصولا إلى اتفاق سلام شامل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية دعما وتعزيزا لاستقرار المنطقة والعالم".

وجدد تأكيد بلاده على أهمية أن تستند العلاقات مع إيران على على مبادئ أممية وفي مقدمتھا عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار.

ويشارك في القمة التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحضرها ولي عهده محمد بن سلمان، كل من الملك حمد بن عيسى، عاهل البحرين، وأمير الكويت صباح الأحمد، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، نائبا عن السلطان قابوس بن سعيد، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

فيما غاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، سلطان المريخي وفد بلاده بالقمة الخليجية.

وتأتي قمة الرياض، وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربع "إجراءات عقابية" على قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي القرن.. بث مباشر لمباراة بوكا جونيور وريفر بلايت
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» «إعلام القاهرة» تُنظم مهرجانًا لعرض مشروعات قسم إذاعة وتليفزيون
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول
» مصرع عروسين بعد زفافهما بثلاثة أيام
» فيديو مؤثر لوالد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط
» مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي
» الصين تستدعي السفير الأمريكي بسبب «هواوي»
» ريال مدريد يهزم هويسكا بهدف «بيل»
» مصرع شخص تحت عجلات القطار بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال