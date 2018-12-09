أردوغان: مظاهرات باريس دليل على فشل أوروبا في اختبار الديمقراطية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها فرنسا اعتراضًا على الضرائب أثبتت أن أوروبا "أخفقت في اختبار" الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
 وأضاف اردوغان ، أمام حشد في اسطنبول، "أن الأوروبيين الذين أثاروا الكراهية ضد المهاجرين والخوف من الإسلام سقطوا في الهوة التي حفروها".
وكانت الاحتجاجات قد بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي في أول الأمر، ثم انتقلت إلى الشوارع، وأمس السبت، كان هو الأسبوع الرابع لها، في تحدٍّ واضح لماكرون وسياساته.


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