الخزانة الأمريكية: إرجاء تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية

09 ديسمبر 2018 - 04:57 م



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت تأجيل تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.

وتهدف الخطوة الأخيرة إلى منح الملياردير الروسي، أوليج ديريباسكا - صاحب أكبر حصة في أسهم هذه الشركات - مزيدًا من الوقت لخفض حصصه فيها، إذ أن العقوبات شملت هذه الشركات بدعوى أن "ديريباسكا مقرب من الكرملين".

وذكرت الوزارة الأمريكية، أنها مددت موعد تطبيق عقوباتها على شركات "إن+غروب" و"يونايتد كومباني روسال" و"غاز غروب" من 7 حتى 21 من يناير 2019.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل الماضي فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال والمسئولين الروس وبعض الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية.





