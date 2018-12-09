  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:20 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

البرلمان

إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي

منتدى إفريقيا 2018

أهم مكاسب مصر من منتدى «إفريقيا 2018»

اطفال الدقهلية

المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

الرئيس الفرنسي ماكرون

«ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»

إيران: تستأنف صادرات الغاز إلى العراق

عرب وعالم

ايران
ايران

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

إيران تعلن استئناف صادرات الغاز إلى العراق

#

إيران تقطع صادرات الغاز عن العراق

#

"التجارة" تتوقع زيادة الصادرات المصرية للسودان بعد رفع الحظر

#

12 قتيلًا في قصف إيراني على شمال العراق

ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، أن طهران استأنفت صادرات الغاز إلى العراق بعد فترة توقف بسبب عطل في أحد خطوط الأنابيب بعد انهيار أرضي وفيضانات.
ونقل موقع "شانا" عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية،، أن الغاز بدأ يتدفق مجددًا في الخامس من ديسمبر بعد إصلاح خط الأنابيب.
وكان العراق قد أعلن في 28 نوفمبر أن صادرات الغاز توقفت في اليوم السابق في أعقاب زلزال، مما حرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميجاوات، في ظل اعتماد بغداد الشديد على الغاز الإيراني لتغذية محطاتها.
وقالت الولايات المتحدة - التي فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر - إن العراق يمكنه مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة لمدة 45 يومًا ما دام لا يسدد مدفوعاته لإيران بالدولار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي القرن.. بث مباشر لمباراة بوكا جونيور وريفر بلايت
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» «إعلام القاهرة» تُنظم مهرجانًا لعرض مشروعات قسم إذاعة وتليفزيون
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول
» مصرع عروسين بعد زفافهما بثلاثة أيام
» فيديو مؤثر لوالد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط
» مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي
» الصين تستدعي السفير الأمريكي بسبب «هواوي»
» ريال مدريد يهزم هويسكا بهدف «بيل»
» مصرع شخص تحت عجلات القطار بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال