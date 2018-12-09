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السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين فى تزوير محررات رسمية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

أحمد سالم

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متهمين

السجن المشدد

محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين بتزوير محررات رسمية، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وجورج ماهر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين "ر.م"، و"آ. أ"، و"ه.خ"، و"أ. ر" ، و"ز. إ"، بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي؛ توكيل عام بنوك رقم 812 لسنة 2017، منسوب صدوره لمكتب توثيق بدر، على غرار المحررات الصحيحة.

وأضافت، قيام المتهمين بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي، إقرار بنوك رقم 346 لسنة 2017، منسوب صدوره لمكتب توثيق بدر، على غرار المحررات الصحيحة.

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