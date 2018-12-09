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الحكومة تبحث مع "مرسيدس" نشر الأتوبيسات السريعة بالمدن الجديدة

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اجتمع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وهشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج الأتوبيسات برئاسة تيل اوبروردر، لبحث الاستفادة من إمكانات الشركة فى تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة ( ذات المسارات الخاصة ) والتى تعد أحدث الوسائل المستخدمة فى النقل الجماعى.
وقال نصار، إن هذا الاجتماع سيتيح إقامة شراكة بين إحدى الشركات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات، والتى تسهم فى تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وكذا تقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعى بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فى تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات بالمدن الجديدة بدء التشغيل التجريبى خلال عام 2020.


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