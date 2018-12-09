حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار 4 أيام

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس سائق وصاحب مكتب مقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، معلومات تفيد قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهمين "ع.خ" 31 سنة، سائق، و"م.ع" 30 سنة، صاحب مكتب مقاولات، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار ملك الأول، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 10 أمتار، والعِدد والأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.