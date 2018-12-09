«فيفا» يحتفي بالأهلي قبل مونديال الأندية

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ثلاثة أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام من 12 إلى 22 ديسمبر 2018، بمشاركة ستة أبطال قاريين من اتحادات آسيا (كاشيما أنتلرز)، أفريقيا (الترجي)، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (جوادالاخارا)، أمريكا الجنوبية (بوكا جونيور أو ريفر بلات)، أوقيانوسيا (تيم ولينجتون)، وأوروبا (ريال مدريد)، إلى جانب بطل دوري الخليج العربي (العين).

وبالرغم من غياب الأهلي عن البطولة منذ عام 2013، إلا أن نادي القرن الأفريقي يحمل رقمًا قياسيًا مميزًا، مازال مسجل باسم ثلاثة من لاعبيه، وهم محمد أبوتريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، كأصحاب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في البطولة، برصيد 11 مباراة لكل منهم.

وكتب الموقع الرسمي للبطولة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :«3 أيام إلى كأس العالم للأندية #الإمارات 2018 FIFA : هل تعلم ؟؟.

أصحاب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في البطولة هم 3 لاعبين من النادي الأهلي المصري، محمد أبوتريكة- وائل جمعة- حسام عاشور، رصيد كل منهم 11 مباراة في كأس العالم للأندية».


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