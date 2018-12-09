إلزام الممولين بالإقرار الضريبي الإلكتروني العام المقبل

09 ديسمبر 2018 - 04:35 م



أصدر وزير المالية، محمد معيط، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ليلزم الممولين بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني بداية من يناير 2019.

وألمح الوزير، إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 45 يومًا لتنتهي في 9 فبراير 2019.

في سياق آخر، قالت وزارة المالية إنه يتبقى 20 يومًا على نهاية المهلة الثانية لقانون الإعفاء بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.





