رغم غياب «تميم» عن القمة الخليجية.. قطر: «هزمنا الحصار»

09 ديسمبر 2018 - 04:33 م

تنعقد القمة الخليجية الـ 39 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة دولة قطر، والتي تعاني من مقاطعة تفرضها عليها أربعة دول عربية منها 3 خليجية.

وغاب أمير قطر، عن المشاركة في القمة الخليجية، ليوفد مكانه وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، رغم دعوة الملك سلمان له.

ولم يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، الوفد القطري برئاسة وزير الشئون الخارجية القطري، بل أوفد وزير الممللكة للشئون الخارجية نزار مدني، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن خبراء ومحللين استراتيجيين أكدوا أن دولة قطر نجحت في إدارة الأزمة الخليجية الراهنة، وتمكنت من التغلب عليها وقوضت مساعي دول الحصار للنيل من سيادتها واقتصادها وتماسكها الاجتماعي.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارًا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.