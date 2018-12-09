رغم غياب «تميم» عن القمة الخليجية.. قطر: «هزمنا الحصار»

وكالات - خالد الشرقاوي
تنعقد القمة الخليجية الـ 39 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة دولة قطر، والتي تعاني من مقاطعة تفرضها عليها أربعة دول عربية منها 3 خليجية.
وغاب أمير قطر، عن المشاركة في القمة الخليجية، ليوفد مكانه وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، رغم دعوة الملك سلمان له.
ولم يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، الوفد القطري برئاسة وزير الشئون الخارجية القطري، بل أوفد وزير الممللكة للشئون الخارجية نزار مدني، بحسب وسائل إعلام قطرية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن خبراء ومحللين استراتيجيين أكدوا أن دولة قطر نجحت في إدارة الأزمة الخليجية الراهنة، وتمكنت من التغلب عليها وقوضت مساعي دول الحصار للنيل من سيادتها واقتصادها وتماسكها الاجتماعي.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارًا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وصول سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي الى الرياض لترأس وفد دولة قطر لقمة التعاون ،وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني pic.twitter.com/VUS8tvy1tO— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 9 ديسمبر 2018
وصول سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي الى #الرياض لترأس وفد #قطر في #القمة_الخليجية_الـ39، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني#الوطن pic.twitter.com/C7rNZBXwvc— جريدة الوطن (@al_watanQatar) 9 ديسمبر 2018
خبراء ومحللون استراتيجيون يؤكدون أن دولة قطر نجحت في إدارة الأزمة الخليجية الراهنة وتمكنت من التغلب عليها وقوضت مساعي دول الحصار للنيل من سيادتها واقتصادها وتماسكها الاجتماعي. #قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) 9 ديسمبر 2018
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