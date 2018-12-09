ضبط 8 آلاف أسطوانة بوتاجاز و93 طن دقيق مدعم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط (140) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مستودع بوتاجاز فى طوخ (بالقليوبية) لقيامه بالاستيلاء على كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة بلغت (8880 أسطوانة – كبيرة وصغير الحجم) وبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز، فى العبور (بالقليوبية) لتلاعبه فى أرصدة الدقيق، واستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، بلغت (93,250 طن ) وبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، و ضبط مالك متجر لتجارة السلع الغذائية فى المنتزه بـ(بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من (التونة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها، حيث تم ضبط ( 5800 عبوة ) تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وضبط مسئول عن مستودع بوتاجاز عن - فى بولاق الدكرور (بالجيزة)، لقيامه بتجميع (400 إسطوانة بوتاجاز)، والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة (السلع الغذائية) المنتزة (بالإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المعلبات "عصائر" بلغت نحو (3000 عبوة)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومنتهية الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وضبط مالك محل لتجارة الأجهزة الكهربائية فى الموسكى (بالقاهرة)، لحيازته وتجميعه (1405) قطع أدوات كهربائية مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.