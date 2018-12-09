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ضبط 10 تجار مخدرات فى حملة بالقليوبية

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حملة امنية
حملة امنية

عبد الراضى الزناتى

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ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة

وزارة الصحة

قوائم الانتظار

هالة زايد

شن ضباط مكاتب المخدرات حملة أمنية في القليوبية لضبط مروجي السموم وأسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم، كمية  من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الأقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

واستهدفت الحملات مدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وأسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 300 جرام حشيش و200 قرص مخدر، و 250جرام فودو، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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