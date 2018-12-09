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الحياة السياسية

الجماعة الإسلامية تعلن انسحابها من تحالف الإخوان
الجماعة الإسلامية تعلن انسحابها من تحالف الإخوان

عبد القادر وحيد

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الجماعة الإسلامية

الشرعية

حافظ

انسحابها

أعلنت الجماعة الإسلامية المحظورة انسحابها من تحالف الإخوان، المسمى بـ"تحالف دعم الشرعية".

وأكد المهندس أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية انسحاب جماعته من التحالف، الذي تقوده جماعة الإخوان.

وأضاف حافظ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الزمن قد تجاوز مرحلة تكوين التحالف، وصار للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، ما استدعى تفكيرًا جديدًا في التعامل مع الأزمة وبالتالي لم يعد ثمة جدوى من التواجد في هذا التحالف ولم يعد للجماعة وجود فيه.

وأشار رئيس مجلس شورى الجماعة إلى أن التحالف مع الإخوان نشأ في ظروف كانت البلاد فيها ملتهبة ومتوترة وكان أي مصري يشعر بالقلق على مستقبل البلاد من العنف.

وتابع قائلاً: إننا رأينا ساعتها أن نحاول بجهدنا المتواضع الاستفادة من خبرتنا الطويلة في التحذير من خطر مواجهة تلك الأزمة بالعنف وساهمنا في منع تطوير الأحداث في اتجاه الصدام للحفاظ علي لحمة الوطن وتماسكه وحماية مؤسسات الدولة وعدم التعرض لدور العبادة.

وأشار حافظ إلى أنه قد كان لنا جهد ملموس في هذا المجال، فضلاً عن أملنا في أن يكون لنا دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة الوطنية وأنشأت لذلك وزارة خاصة بها لتفعيل تلك المصالحة.

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