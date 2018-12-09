عبد الحفيظ: انعدمت الثقة بين القراء والصحافة

09 ديسمبر 2018 - 02:10 م

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الوضع العام للصحافة حاليًا يدل على انعدام الثقة بين المهنة والقراء، مشيرًا إلى أن الكثير من الأقلام اتجهت إلى إما "التطبيل" أو الهروب إلى أدنى مستويات الموضوعات التى تنال من حرمة الآخرين.

وأضاف عبد الحفيظ خلال تدوينته على "فيس بوك": "فى الفترة الأخيرة، ابتعد الكتاب عن معظم القضايا الجادة في المناقشة، ومنع أهل القلم من الاشتباك مع أى قرارات والتشريعات البرلمانية، طغى الصغار على معظم المنصات الإعلامية، وصارت خناقة حمو بيكا ومجدى شطة وفستان رانيا يوسف الذى لم يكشف أكثر مما تكشفه صاحبته فى أدوارها الفنية هى أو غيرها هو «التريند» الذى يسعى الكل إليه".

وتابع:" عندما فرض الفراغ على محرري الصحافة وخلت الأجندة التحريرية من أى اشتباك الذى هو أساس مهنتنا، تحولت «حبة» رانيا يوسف إلى «قبة»، فتقدم طلبات الإحاطة البرلمانية وتتحرك بلاغات راغبى الشهرة بسرعة البرق إلى ساحات المحاكم، وتدبج المقالات والتقارير مع صور للفستان".

واستطرد: "خلال السنوات الأخيرة انتهى بنا الحال إلى أن تصبح أخبار الفستان وحمو بيكا واختفاء الأعضاء التناسلية فى الجنة هى الأكثر قراءة على مواقع الصحف التي من المفترض أنها تستهدف جمهور الدرجة الأولى والثانية من القراء وانعدمت الثقة وفقدنا جمهورنا الطبيعى، وانشغلنا إما بالتطبيل أو الهروب إلى القاع ومناقشة فستان رانيا، فصار كل ما نقدمه لا يعدو كونه كلام جرايد".