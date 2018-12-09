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وصلة ضحك لـ"الرئيس" بسبب محمد صلاح

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صلاح والسيسي
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محمد الخرو

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دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في وصلة ضحك يملأها الفخر خلال جلسة منتدى "إفريقيا 2018" بسبب اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

وبدأت الواقعة بكلمة رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إكينومي إديسينا، الذي أبدى إعجابه بمجهودات الرئيس السيسي في تحسين الوضع المصري، مشيرًا إلى أن مصر قفزت 8 ترتيبات في المؤشرات الاقتصادية.

وأشار "إديسينا"، إلى أن مصر أصبحت المقصد الأول للاستثمار في أفريقيا، معربًا عن حبه لكرة القدم، قائلاً: "أحب كرة القدم، ومنذ أيام أحرز محمد صلاح مركز متقدمًا، فهذا هو تصديرك للعالم"، ما آثار ضحك الرئيس السيسي، وصفق الحضور بالقاعة.

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول الأفريقية، ومؤسسات دولية.

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