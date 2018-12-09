معركة بين طبيبين في غرفة العمليات بالمنوفية

09 ديسمبر 2018 - 02:03 م

اندلعت اشتباكات بين طبيبين بمستشفى الباجور العام أثناء تواجدهما فى غرفة عمليات المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بلاغًا من "إسلام. إ" 32 عاما، طبيب تخدير بمستشفى الباجور العام بتعدى "محمود. ع"، 38 عاما، طبيب نساء وتوليد بمستشفى الباجور العام، عليه بالضرب وإحداث إصابته بالساعد الأيسر وكدمة بالعضد الأيسر، وذلك أثناء تواجدهما في غرفة عمليات المستشفى بسبب رفضه طلب المشكو في حقه تخدير حالتي ولادة قيصرية في وقت واحد بالمخالفة للقانون.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.