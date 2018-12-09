مقتل 6 مسئولين من بينهم وزير الزراعة فى تحطم طائرة

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السودان

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أكد التليفزيون السوداني، أن ستة مسئولين محليين على الأقل لقوا حتفهم، اليوم، بينهم وزير الزراعة ميرغني صالح، أثناء تحطم طائرتهم بولاية القضارف شرق البلاد.

وبحسب موقع صحيفة "الشروق" السودانية، فإن الطائرة سقطت واحترقت في منطقة القلابات الحدودية، ما أدى إلى مقتل والي ولاية القضارف ميرغني صالح، وخمسة من مرافقيه، على رأسهم وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، فيما نجا أربعة أشخاص من ركاب الطائرة المنكوبة تم نقلهم لمستشفى باسندة لتلقي العلاج.

وكانت الطائرة في طريقها إلى منطقة القلابات الحدودية، واحترقت عندما فقد الكابتن السيطرة في لحظة الهبوط ، حيث احترقت داخل المدرج، وأشار إلى أن ميرغني صالح كان يقوم بجولة ميدانية للمحليات الحدودية .

كما قتل في الحادث خمسة من مرافقي ميرغني صالح هم: وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، وقائد ثاني الفرقة الثانية العميد حسن، ومدير شرطة الجنايات العميد النور، ومدير إدارة الحدود صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور.

بينما نجا من الحادث  مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف، واثنان آخران.

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