الاتحاد يبدأ استعداداته لمواجهة «الموج الأزرق» بالدوري

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الاتحاد السكندري
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يبدأ فريق الاتحاد السكندري، استعداداته لمباراة سموحة بالدوري، والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة 17 لمسابقة الدوري.

ومنح حلمي طولان المدير الفنى لـ"زعيم الثغر"، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء سموحة بالكأس، والذي انتهى بتأهل الاتحاد لدور الثمانية بضربات الجزاء. 

ويدخل الاتحاد، اللقاء برصيد 19 نقطة بالمركز السابع، بينما يحتل سموحة المركز السادس بـ 20 نقطة.

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