زلزال يضرب الأرض خلال الـ24 ساعة المقبلة

09 ديسمبر 2018 - 01:56 م

قال محلل هندسة الكواكب الباحث المدعو هوجرييتس، إن هناك احتمالية لوجود زلزال مدمر قد يضرب الأرض خلال الـ24 ساعة المقبلة تصل قوته إلى 8.8 ريختر.

وقال الباحث المقيم في هولندا، إن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حرجة للغاية، وأوضح أن النشاط الزلزالي المدمر يمكن أن يحدث من الآن حتى 13 من ديسمبر الجاري.

ووفقًا لما ذكر موقع "ذا ديلي ستار"، يدعي هوجرييتس أن هذا الزلزال يرجع حدوثه، إلى تماشي الأرض مع كوكبي المريخ وزحل خلال تلك الفترة، ويحذر من أن هذا يمكن أن يكون دافعًا لوقوع الزلازل التي تزيد قوتها عن 8 ريختر، وذلك اعتمادًا على موقع القمر في ذلك الوقت.

وأصدرت على بعض مواقع الإنترنت، تحذيرات من زلزالين كبيرين يمكن وقوعهما قبالة سواحل جزيرة سومطرة.

واختتم هوجرييتس كلامه في حواره مع الموقع، إنه يعتقد وجود زلزال كبير قد يضرب الأرض اليوم، وستليه هزة أرضية بين يومي 11 و13 ديسمبر، لكنه لا يستطيع تحديد الموقع .