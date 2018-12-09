» اسم «صلاح» يتردد فى منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ

09 ديسمبر 2018 - 01:49 م

أشاد أكينومى أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، بالإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر قفزت 8 مراكز في مؤشرات الأعمال بفضل هذه الإصلاحات، حتى أصبحت المقصد الأول للاستثمارات في أفريقيا.

وداعب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي وعدد من قادة الدول الإفريقية، الحضور قائلاً: "أنا محب شديد لكرة القدم، ومنذ عدة أيام فاز محمد صلاح بجائزة الأفضل فى عام 2018 المقدمة من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF .