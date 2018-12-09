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المالية: إستراتيجية الوزارة يتم إعدادها من كوادر وقيادات الوزارة

مال وأعمال

المالية
المالية

أمينة عبد العال

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وزارة المالية

المالية

محمد معيط

اختتمت  اليوم "الأحد" فعاليات ملتقى التخطيط الإستراتيجى لوزارة المالية الذى يعقد تحت شعار (معًا نخطط.. نعمل.. ننجح) برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ونظمته  وحدة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وفى هذا السياق أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن ورش العمل والملتقيات التي تمت من قبل حققت أهداف لم نكن نتوقع نتائجها المثمرة بهذا الشكل وأنه بعد عامين من استثمار وقت وجهد العاملين أصبح لدينا لغة واحدة مشتركة بين العاملين سواء كان من رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارات المركزية.

وأضاف كجوك أن الإستراتيجية التى جار الانتهاء من إعدادها تم وضع أهدافها والياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها و يتم تنفيذها بشكل  فعال.

وقال كجوك إن الأهداف الرئيسية التى خرجت بها ورش العمل تمثلت فى عدة أهداف منها الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

وأكدت نرمان الحينى أن الملتقى يهدف إلى مراجعة الأهداف التي تم صياغتها فى عام 2017/2018 وبناء خريطة إستراتيجية للثلاث أعوام المقبلة موضحة أن الوزارة تستهدف من عقد ورش العمل الخروج بنتائج محددة ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها علي ارض الواقع مع وجود آليات لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة مشيرة إلى أن وجود آلية مؤسسية ذات استمرارية تسير عليها الوزارة لا ترتبط بالأشخاص وأن مبادرة إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة بدأت مع هانى قدرى وزير المالية الأسبق ثم عمرو الجارحى الوزير السابق ومستمرة مع وزير المالية الحالى ما يؤكد أن هذه الخطة مستمرة برغم تغير القيادات.

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بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح) بالصور.. ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية تحت شعار(معا نخطط .. نعمل .. ننجح)


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