رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

09 ديسمبر 2018 - 08:32 ص

كشف جواد الزيات - رئيس نادي الرجاء المغربي - مفاجأة مدوية عن التقارير التي تحدثت عن انتقال لاعب فريقه "أشرف بن حليب" إلى الأهلي .



وقال "الزيات" في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد أي عروض من الأهلي أو الزمالك لأشرف بن حليب ، ولا حتى لأي لاعب آخر ، والمهم أن اللاعب ملتزم مع فريقه بعقد".



وأضاف: "إذا ورد عرض لأي لاعب فإننا نناقشه في مجلس الإدارة ومع المدير الفني للفريق وبعدها نتخذ ما فيه الأصلح لكل الأطراف".



وربطت تقارير صحفية مصرية بين "بن حليب" والأهلي ، وتعتبر تصريحات "الزيات" أول توضيح رسمي لحقيقة الأمر.



