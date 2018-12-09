أسطورة البرازيل يكشف تفاصيل مفاوضاته لقيادة الأهلي

09 ديسمبر 2018 - 07:24 ص

كشف كارلوس دونجا - المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل - حقيقة ما قيل عن مفاوضاته لقيادة الأهلي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.



وقال دونجا: "في البداية، ليس لدي أي وكيل في أي بلد، بل هو محامي شخصي".

وأضاف في تصريحات صحفية: "بعض الأشخاص سألوني بالفعل عن رغبتي في تدريب فريق الأهلي" حسب "في الجول".

وواصل "حتى الآن لم أتلق أي عرض رسمي من الأهلي. كانت مجرد استفسارات عن رغبتي في تدريب الفريق من عدمه".

وتابع "موقفي من تدريب الأهلي سيتحدد مع وصول العرض الرسمي".

وأوضح "بناء على العرض الرسمي سأحسم موقفي من قبول أو رفض تدريب الأهلي".

وكرر "حتى الآن لم أتلق أي عروض رسمية من الأهلي ولم يتحدث معي أي مسؤول من النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "أعرف العديد من الأمور عن الأهلي والكرة المصرية أيضا. أتذكر جيدا مواجهة البرازيل أمام منتخب مصر في كأس القارات".

وتابع "أعلم جيدا أن الأهلي هو الأكبر في مصر وشارك من قبل أكثر من مرة في كأس العالم للأندية".

وتحدث محمد يوسف الذي أطلق على نفسه وصف "وسيط المفاوضات بين الأهلي ودونجا" عن تواصله مع مسؤولي من المارد الأحمر بخصوص تولي دونجا مسؤولية تدريب الفريق