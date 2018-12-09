  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:33 ص
بحث متقدم
بن حليب

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

القاتل

مأساة طفل .. واجه عشيق أمه فكان مصيره القتل والتواطؤ

دونجا

أسطورة البرازيل يكشف تفاصيل مفاوضاته لقيادة الأهلي

رانيا يوسف

رد غير متوقع من رانيا يوسف على سخرية أصالة القوية من فستانها

الأهلي

رسميا .. تعرف على أحدث صفقات الأهلي

رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

أسطورة البرازيل يكشف تفاصيل مفاوضاته لقيادة الأهلي

الرياضة

دونجا
دونجا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رسميا .. جوزيه يبدأ قيادة الأهلي عقب المباراة المقبلة

#

متعب يكشف عن "الشتيمة" التي قالها حكم الوصل لحسام عاشور

#

متعب يكشف عن أسوأ شيء فعله "البدري" مع أبو تريكة

#

ماذا قال أبو تريكة عن عملية "الخطيب" الخطيرة؟

الاهلى

دونجا

كشف كارلوس دونجا - المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل - حقيقة ما قيل عن مفاوضاته لقيادة الأهلي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال دونجا: "في البداية، ليس لدي أي وكيل في أي بلد، بل هو محامي شخصي".

وأضاف في تصريحات صحفية: "بعض الأشخاص سألوني بالفعل عن رغبتي في تدريب فريق الأهلي" حسب "في الجول".

وواصل "حتى الآن لم أتلق أي عرض رسمي من الأهلي. كانت مجرد استفسارات عن رغبتي في تدريب الفريق من عدمه".

وتابع "موقفي من تدريب الأهلي سيتحدد مع وصول العرض الرسمي".

وأوضح "بناء على العرض الرسمي سأحسم موقفي من قبول أو رفض تدريب الأهلي".

وكرر "حتى الآن لم أتلق أي عروض رسمية من الأهلي ولم يتحدث معي أي مسؤول من النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "أعرف العديد من الأمور عن الأهلي والكرة المصرية أيضا. أتذكر جيدا مواجهة البرازيل أمام منتخب مصر في كأس القارات".

وتابع "أعلم جيدا أن الأهلي هو الأكبر في مصر وشارك من قبل أكثر من مرة في كأس العالم للأندية".

وتحدث محمد يوسف الذي أطلق على نفسه وصف "وسيط المفاوضات بين الأهلي ودونجا" عن تواصله مع مسؤولي من المارد الأحمر بخصوص تولي دونجا مسؤولية تدريب الفريق

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 8 أشياء تفعلها يوميًا لكنها تدمر كبدك .. توقف عنها فورا
» درة تكشف أصعب موقف في حياتها: مازلت لا أصدق أنه حدث
» تدوينة غريبة من "شيري عادل" .. ونشطاء: انتوا اطلقتوا؟
» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »