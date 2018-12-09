رد غير متوقع من رانيا يوسف على سخرية أصالة القوية من فستانها

09 ديسمبر 2018 - 06:47 ص

ردت الفنانة رانيا يوسف على تصريحات المطربة السورية أصالة نصري التي تناولت قضية الفستان الخاص بها والتي اعتبر البعض أنها تحمل بعض السخرية .



وقالت أصالة في حفل لها أول أمس : "جيت لكم الحفل بفستان فيه 6 بطانات عشان ميبقاش شفاف" .



وقالت رانيا يوسف في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" : "أنا بحترم أصالة كفنانة وكإنسانة وبحسن الظن في الناس".



وأضافت: "أنا عارفة إنها بتهزر ومكانتش تقصد حاجة وحشة .. أنا بحب أصالة وبحب صوتها واحنا صحاب .. وأنا بحترم الست دي".







