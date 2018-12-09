رسميا .. تعرف على أحدث صفقات الأهلي

09 ديسمبر 2018 - 05:29 ص

وقع محمود مرعي - مدافع نادي وادي دجلة - على عقود انتقاله للنادي الأهلي بعد مفاوضات قصيرة دارت بين النادي و وكيل اللاعب .



ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي عن ضم اللاعب رسميا وذلك بعد إزالة بعض الأمور العالقة مع وادي دجلة الذي طالب بـ25 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب ، وهو مبلغ يعتبره المسؤولون بالنادي كبيرا .



ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد الأداء الكارثي الذي قدمه سعد سمير وساليف كوليبالي فضلًا عن الإصابات المتكررة لرامي ربيعة وقرب اعتزال محمد نجيب.



