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في مباراة دراماتيكية..

لاتسيو وسامبدوريا يتعادلان في "الكالتشيو"

الرياضة

لاتسيو الإيطالي يهزم سانت إيتيان الفرنسي بثلاثية
لاتسيو الإيطالي يهزم سانت إيتيان الفرنسي بثلاثية

المصريون ووكالات

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يوفينتوس يواصل التغريد على قمة "الكالتشيو"

تعادل فريق لاتسيو، يوم السبت، مع ضيفه سامبدوريا بهدفين لكل منهما في مباراة دراماتيكية بالجولة الخامسة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
بهذا التعادل، ارتفع رصيد لاتسيو إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 20 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 43 نقطة.
أنهى سامبدوريا الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله فابيو كوالياريلا في الدقيقة 21.
ومع حلول الدقيقة 79 أدرك لاتسيو التعادل عن طريق فرانشيسكو أتشيربي، قبل أن يضيف شيرو ايموبيلي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 96.
وبعدها بثلاث دقائق أدرك سامبدوريا التعادل عبر ريكاردو سابونارا، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

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