رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

09 ديسمبر 2018 - 01:16 ص

كشف الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل جديدة بشأن القضايا المرفوعة عليها بسبب الفستان المثير للجدل والذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.



وأوضحت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم التحقيق معها في النيابة يوم الأربعاء الماضي، موضحة أنها عرضت على النيابة صور للفستان، وشرحت ما تعرضت له، وحاليا في انتظار قرار النائب العام.



وأشارت "يوسف" إلى أنه قانونا ليس من حق المحامين الذين تقدموا بالبلاغات ضدها تنازلهم عنها، لوصول القضية إلى النائب العام، موجهة الشكر لكل من ساندها أو هاجمها في أزمتها، قائلة: "اللي شتموني شالوا ذنوب من عليا".



وعن جلسة التصوير الحديثة التي تم نشرها، قال إنها قد صورتها قبل مهرجان القاهر بشهر، وليس له علاقة بالضجة التي أثيرت حول الفستان، معلنة أنها تتعاقد حاليا على تصوير فيلم أجنبي.

