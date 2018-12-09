تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

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المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي، عمرو أديب، على الفيديو الإباحي الذي تم تصويره، على قمة  هرم خوفو.
وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «هرم خوفو يعد مقبرة ومكان مقدس»، متوجهًا بحديثه للمصور الدنماركي صاحب هذا الفيديو: «يا راجل يا قليل الأدب تحب حد يعمل كدة على مقبرة والدك أو والدتك».
واستبعد أن يكون المصور الدنماركي وصديقته تسلقا الهرم دون مساعدة من أحد، قائلًا: «تسلق الأهرامات مش بالسهولة دي، ولا بيتم بخريطة جوجل، ولازم يكون حد ساعدهم تحت، وإزاي المصور قدر يطلع الهرم دون مساعدة أحد من العاملين بمنطقة الأهرامات؟، دول لو كان معاهم قنبلة كانوا فجَّروا الهرم».
واستنكر تبريرات البعض بأن الواقعة ترويج للسياحة في مصر، قائلًا: «خلاص نجيب مرتبة ونأجَّره مفروش، والليلة بكذا، وخلاص بكره نلاقي واحد فوق أبو الهول».
وطالب المسؤولين بإعادة النظر في إدارة منطقة الأهرامات بالكامل، قائلًا: «لازم كل فترة يحصل حادث مؤلم، يفكرنا بإن المنطقة دي بمثابة كنز، والمنطقة من أيام رئيس الوزراء إبراهيم محلب يحدث فيها أشياء غريبة».
وطالب بإسناد إدارة الأهرامات لشركة أجنبية، مضيفًا: «أنا مع إعطاء هذا المكان لشركة يابانية أو إنجليزية أو إماراتية، وتدينا مبلغ معين كل سنة، ونكون متفقين معاهم على الأنشطة المختلفة»، متابعًا: «أقصد بهذا الكلام إدارة وليس بيع».


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