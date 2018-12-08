» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه

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قال كمال ثابت عبد المجيد، اقدم سجين في مصر، بعد الإفراج عنه إنه سجن لمدة 46 عامًا في قضايا قتل بسبب الثأر، وقتل شخص أخر داخل السجن، مما تسبب في حبسه طوال هذه المدة.
وأعرب "عبد المجيد"، خلال تصريحات مع مراسل فضائية "dmc"، يوم السبت، عن رغبته في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أنا عايز أقابل الرئيس، أسلم عليه بس، وأقوله أي حاجة".
وناشد، المشاهدين بمتابعته غدًا مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" للحديث عن تفاصيل سجنه.


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