تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

وأشار إلى أن كل مرة نزل فيها شعب "البلد جت عاليها واطيها"، متابعا أنه متعاطف مع الحكومة الفرنسية، ولن يقف مع السترات الصفراء، معلقًا: "أنا فلول فرنسا"، منوها بأن فرنسا ستعاني اقتصاديا من تلك المظاهرات فترة.

وتوقع "أديب" أن يقيل ماكرون بعض القيادات خلال الفترة القادمة، ولكن ما سيقوم به لن يلقي إعجاب المتظاهرين، منوهًا بأن مقطع فيديو السيد الفرنسية التي تطالب فيه المتظاهرين بعدم تخريب فرنسا هز العالم كله.وأضاف: "تعالوا نقولكم احنا اللي اخترعناها.. تعالوا نديكم دروس ونقولكم إيه اللي هيحصل بكره.. أنا آسف لن أؤيد هذه التظاهرات، ولن أؤيد أصحاب السترات الصفراء، أنا عمرو بتاع الدولة".