تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

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أكد الدكتور  مصطفى الوزيري، رئيس المجلس الأعلى للأثار، إن من يدقق النظر في خلفية الفيلم الإباحي الذي يدعي العض أنه تم تصويره فوق الأهرامات، سيتأكد أنه «فوتو شوب».
وأوضح «الوزيري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، إلى أن وزير الآثار حول الملف إلى النائب العام للتحقيق فيه، وأن الشخص الدنماركي الذي صور الفيلم حذفه من على صفحته بعد تعرضه لهجوم شديد.
وأشار إلى أنه «بعد أي كشف آثري تعلن عنه مصر، لابد من وجود أمر يعكر الصفو، مثلما انتشر صورة علم إحدى الدول الشقيقة على الأهرام وانتقدها الكثيرون، والتي كنت بعد الإعلان عن كشف الأقصر».


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